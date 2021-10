Maromme : il violente une enfant pour lui voler son vélo

La Brigade canine est intervenue mardi 12 mai vers 18h30 rue Jean Effel à Maromme pour une agression. Alors qu'une enfant de 10 ans jouait sur son vélo avec l'une de ses amies, un homme est arrivé, l'a violemment bousculée et fait chuter au sol afin de lui dérober son vélo, en vain.

L'individu a alors quitté les lieux rapidement. Les pompiers, dépêchés sur place, ont rapidement prodigué les premiers soins à l'enfant dont le nez et la bouche étaient en sang. L'individu a été retrouvé rue des Martyrs de la Résistance par les policiers qui faisaient des recherches. Le mis en cause, un homme né en 1984 et demeurant à Maromme, a été placé en garde à vue.

La jeune fille a été transportée au CHU de Rouen. Sa mère souhaite porter plainte prochainement. L'enquête est désormais confiée au quart judiciaire.