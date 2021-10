Ils dégradent 50 véhicules à Darnétal

La Brigade Anti-Criminalité est requise ce mardi 12 mai à 22h30 rue de l'Ecole à Darnétal pour plusieurs individus qui seraient en train de commettre des dégradations sur des véhicules. A la vue des policiers, les individus prennent la fuite. Trois équipages de la BAC procèdent à des recherches dans le centre-ville de Darnétal.

Rue des Belges, ils retrouvent un individu correspondant au signalement, il s'agit d'un jeune homme né en 1995 et demeurant à Canteleu. Le requérant le reconnaît comme étant l'un des auteurs. Il a été interpellé et placé en garde à vue. La bande avait aspergé une cinquantaine de véhicules avec de la poudre d'extincteurs et arraché 13 extincteurs des murs.