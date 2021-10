A Malherbe, la fête a déjà commencé

Que les choses soient claires. Venu en terre normande pour s'imposer afin de rester dans la course au titre face au PSG, l'Olympique lyonnais a chuté (3-0) au stade Michel d'Ornano parce que l'équipe qui lui faisait face, samedi 9 mai, a été plus forte. Les Malherbistes ont livré leur meilleure prestation de l'année, permise par un Rémy Vercoutre impérial dans sa cage, au meilleur moment. "C'est vrai qu'à deux journées de la fin, nous ne sommes pas encore assurés de notre maintien en Ligue 1, mais clairement nous avons fait un grand pas", commentait le latéral gauche caennais Emmanuel Imorou après la rencontre.

Viser plus haut

Il ne manque plus qu'un point aux Caennais pour valider leur bail pour une saison de plus au sein de l'élite française, quel que soit le résultat des autres concurrents au maintien. À l’issue de la victoire malherbiste contre Lyon, le public caennais ne s'y trompait pas, uni comme un seul homme et comme rarement cette saison. Si chez les supporters, la fête a donc déjà commencé, le groupe caennais entend bien terminer l'exercice. "Nous n'irons pas à Bastia (16 mai, NDLR) en vacances, prévient Patrice Garande. Il faut terminer le travail". Actuels treizièmes de Ligue 1 et s'appuyant sur un goal-average avantageux, les Caennais peuvent viser plus haut que la 17e place espérée en début de saison. En coulisses, les comptables du club savent parfaitement que du classement dépendent les retombées financières. La saison prochaine est déjà dans le viseur des dirigeants malherbistes et notamment de Patrice Garande, dont la prolongation de contrat évoquée dès l'hiver dernier n'a toujours pas été signée.