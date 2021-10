Séoul (AFP). Corée du Nord: exécution du ministre de la Défense

Le ministre nord-coréen de la Défense, Hyon Yong-Chol, a été exécuté pour déloyauté et manque de respect envers le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, ont annoncé mercredi les services secrets sud-coréens. Des centaines de responsables du régime de Pyongyang ont assisté le 30 avril à l'exécution de ce ministre, a indiqué à Séoul Han Ki-Beom, directeur adjoint des services de renseignement nationaux (NIS) devant une commission parlementaire, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Selon Yonhap, il était reproché à M. Hyon, qui avait été nommé ministre des Forces armées il y a moins d'un an, de s'être assoupi durant des célébrations militaires et d'avoir répondu à Kim Jong-Un à plusieurs reprises. M. Han a précisé à la commission parlementaire que Hyon Yong-Chol avait été tué au moyen d'un tir de missile anti-aérien, une méthode d'exécution citée dans plusieurs rapports non confirmés et réservée aux hauts dirigeants en guise d'exemple.

