Le Sénat a adopté mardi le projet de loi Macron, en le libéralisant encore plus, à l'issue de plus de 130 heures de débat. Le projet de loi a été voté par 229 sénateurs de droite, UMP et UDI-UC. 44 ont voté contre, essentiellement communistes et écologistes. Les socialistes et une grande partie du groupe RDSE, à majorité PRG, se sont abstenus.

