Paris (AFP). Les beuveries express en progression inquiétante chez les jeunes Occidentaux

Les beuveries express ou "binge drinking", à savoir l'absorption rapide de grandes quantités d'alcool, progressent chez les jeunes Occidentaux au point de devenir un phénomène "inquiétant", selon un rapport de l'OCDE publié mardi. Alors que la consommation moyenne d'alcool est globalement en légère baisse depuis 20 ans parmi les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), la "consommation excessive" d'alcool par les jeunes "augmente", selon cette étude. "Notre préoccupation majeure est la consommation d'alcool chez les jeunes", a souligné Stefano Scarpetta, directeur pour l'emploi, les politiques sociales et la santé à l'OCDE lors de la présentation du rapport intitulé "Lutter contre l'usage nocif de l'alcool". "Les niveaux de +consommation dangereuse+ et de +suralcoolisation épisodique+ chez les jeunes, notamment les femmes, ont augmenté dans de nombreux pays de l'OCDE", résume l'organisation dans son rapport. Un épisode de "binge drinking" correspond à l'absorption de cinq à huit verres d'alcool en une seule occasion comme une soirée ou une sortie. Une consommation "dangereuse" d'alcool correspond à l'absorption de plus 210 grammes d'alcool pur par semaine pour un homme et plus de 140 grammes pour une femme (un verre de vin ou un demi de bière correspondent à 10 grammes). Une partie du phénomène de "binge drinking" tient au fait que les boissons alcoolisées sont devenues "plus abordables" à l'achat pour les jeunes consommateurs, selon le rapport. De plus, "des produits alcoolisés spécialement conçus et commercialisés pour plaire aux jeunes buveurs ont pu contribuer à changer l'attitude des jeunes générations vis-à-vis de l'alcool", relève l'OCDE. - Publicités ciblées - Grâce à des publicités ciblées en direction des jeunes, ces produits finissent par être associés à la fête, à la musique, à la séduction voire même aux sports. "Les tendances observées parmi les jeunes constituent un problème majeur d'un point de vue social et de santé publique", juge l'OCDE. Cette consommation excessive s'accompagne de risques accrus d'accidents de la route en particulier et entraîne des hospitalisations. Aux Etats-Unis par exemple, les hospitalisations pour coma éthylique chez les 18/24 ans ont progressé de 25% entre 1999 et 2008. Parallèlement, l'âge du premier verre d'alcool et celui de la première ivresse baisse depuis le début des années 2000, selon une enquête réalisée dans tous les pays de l'OCDE. La part des garçons qui, à 15 ans, n'ont jamais bu d'alcool est passée de 44% en 2001/02 à 30% en 2009/10. La proportion de ceux qui à 15 ans ont déjà été ivres au moins une fois, est passée de 30% à 43% sur la même période. Pour Stefano Scarpetta, il faut s'attaquer à ce phénomène par un mélange de politiques générales contre l'alcoolisme et de politiques ciblées sur les jeunes. Comme mesures possibles, il cite la limitation des publicités sur l'alcool, la réduction du taux d'alcoolémie admis au volant et la taxation supplémentaire des boissons. Ce phénomène intervient alors que la consommation moyenne dans les 34 pays de l'OCDE, estimée à 9,1 litres d'alcool pur par habitant et par an, a eu tendance à reculer ces 20 dernières années (-2,5% entre 1992 et 2012). Cette moyenne cache des tendances divergentes en Europe: la consommation a progressé au Royaume-Uni et en Irlande mais reculé nettement en Italie, Allemagne, Portugal, Espagne ou en France, même si ce dernier pays reste parmi les premiers en terme de consommation avec 11,8 litres par habitant et par an. "Le coût pour la société et pour l'économie d'une consommation excessive d'alcool est massif", a rappelé mardi le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría. "Ce rapport montre clairement que des politiques, même coûteuses, de prévention de l'alcoolisme sont rentables à long terme, et souligne la nécessité pour les gouvernements d?agir d?urgence", a-t-il souligné. L'OCDE compte 34 pays membres développés (États-Unis, pays de l'Union européenne, Australie, Japon) et émergents (Mexique, Chili, Turquie).

