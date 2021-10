Un nouveau titre pour Britney Spears

Le nouvel album de Britney Spears est attendu pour le 28 mars prochain sous le doux titre de "Femme fatale". Le premier extrait de cet album "Hold it against me" s'est très bien vendu aux Etats-Unis et en Europe confirmant le retour de la pop star après quelques années de creux.

Le second extrait de ce nouveau album conserve de nombreuses tonalités électro comme pour Hold it against me, ce qui semble être le choix fait par Britney pour le 7ème album studio de sa carrière.