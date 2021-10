Cannes (AFP). Festival de Cannes: les commerces de luxe en mode anti-vols

Les commerces de luxe de Cannes s'arment de conseils auprès de la police depuis une série noire de vols de bijoux durant le festival 2013, mais leur vulnérabilité a été mise en lumière par un fracassant hold-up à 17,5 millions d'euros à la veille de l'édition 2015. La boutique Cartier de la "Croisette" attaquée mardi 5 mai avait déjà subi un casse en 2009 (15 millions d'euros de butin). Elle cumule ainsi deux des plus gros vols de bijoux des dix dernières années en France. "C'est un préjudice en terme d'image pour la ville et accessoirement pour le Festival", dit le préfet des Alpes-Maritimes, Adolphe Colrat. Un "Comité Cannes Sécurité Prestige" a été créé à l'été 2013 entre les commerçants, les autorités de police et la ville afin d'améliorer la sécurité des enseignes de luxe. "Cela reste un élément positif", insiste le préfet. La célèbre "Croisette", est un alignement ostentatoire de 70 marques de luxe de joaillerie, maroquinerie et vêtements, côte à côte sur 800 mètres face à la mer, destinées à tenter congressistes et touristes fortunés. Le Festival 2013 avait défrayé la chronique, avec un collier de diamants du joaillier "de Grisogono" à 2 millions d'euros évaporé lors d'une soirée au Cap d'Antibes et une parure Chopard estimée à 1 million dérobée dans un coffre d'hôtel cannois. Lors de l'édition suivante, seuls trois vols à l'étalage dans trois enseignes de luxe avaient été recensés pour un préjudice de 15.000 euros. "Au début, le rapport entre la police et les propriétaires de boutiques de luxe n'était pas évident", admet le bijoutier Jean-Pierre Venou, président du comité, mais le rapprochement "porte ses fruits". Le maroquinier Lancel, devant le Palais des festivals, s'est ainsi équipé de caméras. "Elles permettent de repérer les voleurs. Avant l'installation des caméras, on nous a volé un sac en cuir exotique sans qu'on s'en aperçoive", confie une responsable, sous couvert de l'anonymat. - Pas de risque zéro - Avec ses hordes de badauds, les 12 jours du festival - qui démarre mercredi - ne sont pas propices aux ventes, la clientèle huppée fuyant la foule. D'autant que la délinquance connaît un pic. Depuis 2013, des conseils de sécurité ont été envoyés à 159 établissements de luxe. La majorité ont demandé une visite consultative gratuite et 46 audits de sécurité complets ont été réalisés. Selon le commandant de police Dominique Baujard, chargé des visites, "les bijouteries sont très équipées en matière de sécurité à la demande des compagnies d'assurances". Mais les autres commerces de luxe rechignent parfois à investir. La police est aujourd'hui mieux informée des événements à risque organisés dans les six hôtels 5 étoiles de Cannes à la suite d'un accord en décembre avec ces établissements. Ils doivent indiquer la valeur des biens exposés et exiger des exposants un transport en fourgons blindés au-delà de 100.000 euros. L'électrochoc remonte à juillet 2013: un voleur s'était introduit par une porte-fenêtre de l'hôtel Carlton dans une exposition-vente du joaillier israélien Leviev. L'homme était reparti tranquillement avec des bijoux incrustés de diamants valant 103 millions. Le plus important vol de bijoux et diamants dans le monde depuis 2003! Le comité de sécurité naissait dans la foulée. A la veille du 68ème Festival, un décret publié fin avril permet désormais de placer des caméras à l'extérieur des magasins. Le préfet autorise aussi, à la demande, le gardiennage sur la voie publique par des agents de sécurité non armés. "Il n'y a pas de risque zéro", estime le maire de Cannes, David Lisnard, défenseur des commerces de luxe, "un des rares secteurs où la France est encore performante".

