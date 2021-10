Langkawi (Malaisie) (AFP). Environ 2.000 migrants secourus près des côtes de l'Indonésie et de la Malaisie

Environ 2.000 migrants, parmi lesquels nombre de Rohingyas, minorité musulmane considérée comme persécutée par l'ONU, ont été secourus près des côtes de l'Indonésie et de la Malaisie, après avoir été abandonnés vraisemblablement par leurs passeurs. Ces migrants semblent être les victimes involontaires de la nouvelle politique de la Thaïlande, leur point de passage habituel, qui a décidé de réprimer le trafic des clandestins après la découverte de fosses communes contenant les dépouilles de plusieurs d'entre eux en pleine jungle. Quatre bateaux de réfugiés avec environ 1.400 personnes à bord ont gagné lundi les rivages malaisiens et indonésiens au lendemain de l'arrivée en Indonésie d'un premier groupe de près de 600 personnes et les autorités des deux pays craignent un nouvel afflux dans les jours à venir. Parmi ces migrants figuraient au moins 92 enfants. Chaque année, des dizaines de milliers de candidats à l'exil transitent par le sud de la Thaïlande, vers la Malaisie et au-delà, pour fuir la pauvreté au Bangladesh ou la violence dans le cas des Rohingyas de Birmanie, minorité musulmane considérée par l'ONU comme l'une des plus persécutées au monde. Un millier de migrants affamés, originaires de Birmanie et du Bangladesh, ont touché terre depuis dimanche en Malaisie après avoir été abandonnés dans des eaux peu profondes au large de l'île touristique de Langkawi. "Nous pensons qu'il y avait trois bateaux avec à bord 1.018 migrants", dont 555 Bangladais et 463 Ronhingyas, a déclaré Jamil Ahmed, chef adjoint de la police. Une embarcation a été saisie, les deux autres auraient pris le large. En Indonésie, les secouristes ont découvert lundi un nouveau bateau en train de dériver au large d'Aceh, sur la pointe nord de l'île de Sumatra. Cette embarcation transportait environ 400 hommes, femmes et enfants, venus de Birmanie et du Bangladesh, a dit à l'AFP le responsable des secours de la province d'Aceh, Budiawan, qui comme de nombreux Indonésiens ne porte qu'un seul nom. Le navire était toujours en haute mer lundi soir, suivi comme son ombre par la Marine indonésienne, selon son porte-parole, Manahan Simorangkir. Le navire est endommagé, son capitaine s'est enfui, mais reste à flots. La Marine a fait porter à bord de l'eau et de la nourriture mais Jakarta n'a pour l'heure aucune volonté de l'autoriser à toucher terre. - 'débarquer avant de mourir' - La Birmanie à dominante bouddhiste considère les quelque 1,3 million de Rohingyas comme des immigrants bangladais illégaux. Des dizaines de milliers de Rohingyas ont fui ce pays depuis les violences interethniques meurtrières de 2012. Les clandestins prennent la mer au prix de leur vie mais une fois dans le sud de la Thaïlande, ils se retrouvent la proie des trafiquants. L'exode s'accélère généralement à l'approche de la saison des pluies. Chris Lewa, de l'association Arakan Project qui défend les droits de la minorité Rohingya, estime que des milliers de personnes sont bloquées en mer à la suite des campagnes de répression du trafic d'êtres humains lancées récemment en Thaïlande et en Malaisie. "La Thaïlande tente d'empêcher les passeurs de faire leurs affaires (.), ce qui les contraint à partir ailleurs", a-t-elle dit à l'AFP. "Les passeurs se servent des bateaux comme de camps. Les gens tentent tout simplement de débarquer avant de mourir" faute de nourriture, a-t-elle dit. D'après les autorités indonésiennes, le premier bateau de réfugiés arrivés à Aceh dimanche a été trompé par les passeurs. "Un des migrants qui pouvait parler le malaisien m'a raconté que leur agent leur avait dit qu'ils étaient en Malaisie et de nager jusqu'à la côte", a expliqué Darsa, un secouriste local. Le nombre de réfugiés arrivés sur ce bateau a été révisé à la hausse, à 573, contre un peu moins de 500 personnes annoncées initialement. Tegas, un responsable local des services de l'immigration, a expliqué que nombre des migrants se trouvaient "en état de choc" et "stressés psychologiquement".

