Duclair rejoue la libération de la Normandie (VIDEO)

Tous les ans depuis 2004, le Château du Taillis invite des collectionneurs et des associations de collectionneurs pour conserver la mémoire de la seconde guerre mondiale et de son achèvement. « Nous accueillons 250 participants et exposons près de 80 véhicules, présente Nicolas Navarro, l’organisateur de l’évènement. Nous avons reconstitué les campements Américains, Français et Allemands. Les exposants y vivent pendant les trois jours dans les conditions de l’époque. »

Le spectacle

En arme et en véhicule, les participants jouent le scénario de la libération. « Tous les ans, nous créons un nouveau scénario, mais à la fin les Allemands perdent, précise Nicolas Navarro avec un grand sourire. Cette année, les alliés sauvent un groupe de résistants faits prisonniers. Nous utilisons des balles à blanc et des artifices pour recréer la bataille. » Pendant plus de dix minutes, la scène se joue devant des spectateurs aux plus près de la scène. Une voix off rappelle les points historiques de la guerre.

La mémoire vivante

C’est l’occasion pour le public de découvrir plus en détail la vie des militaires. Chaque collectionneur présente ses équipements, ses armes. « Il y a les manuels qui expliquent la théorie et il y a la réalité du terrain, affirme Sébastien Lemonnier, Président de l’association France 44. Nous avons la chance de rencontrer des vétérans qui sont heureux de retrouver les outils qu’ils utilisaient. L’occasion pour eux de raconter à leurs descendants ce qu’ils ont vécus et de nous transmettre leurs connaissances. » Emu, Sébastien nous raconte : « J’ai reçu mon plus beau témoignage un 6 juin, il y a à peu près 6 ans. Un vétéran Britannique m’a dit : continues ce que tu fais car quand nous ne serons plus là, ce sera à toi de faire vivre la mémoire de nos camarades tombés le 6 juin 1944. »

Une plongée grandeur nature dans notre histoire, « L’un des principaux évènements d’histoire vivante et de commémoration sur la seconde guerre mondiale. »