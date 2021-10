Moscou (AFP). Pas rancunier, Poutine remercie les Occidentaux pour leur contribution à la victoire de 1945

Snobé par les Occidentaux qui lui reprochent son soutien aux séparatistes prorusses en Ukraine, Vladimir Poutine a loué la "contribution" des Alliés dans la victoire en 1945 contre l'Allemagne nazie lors des célébrations en grande pompe samedi sur la place Rouge. "Il faut rappeler que c'est l'Armée rouge qui, au terme d'un assaut dévastateur sur Berlin, a mis un point final à la guerre contre l'Allemagne hitlérienne", a déclaré le président russe lors d'un discours devant les quelque 16.000 soldats rassemblés sur la place Rouge, en prélude à une parade militaire monstre. "L'Union soviétique a pris part aux batailles les plus sanglantes. Ici, les nazis ont concentré leur puissance militaire", a ajouté Vladimir Poutine, en référence aux au moins 25 millions de Soviétiques tués pendant la guerre. "Je remercie les peuples de Grande-Bretagne, de France et des Etats-Unis pour leur contribution à la victoire. Je remercie les différents pays antifascistes qui ont pris part aux combats contre les nazis dans les rangs de la résistance et dans la clandestinité", a ajouté Vladimir Poutine, avant une minute de silence en mémoire des victimes de la guerre, une première dans l'histoire des cérémonies du 9 mai en Russie. Le président russe s'est ainsi montré plutôt apaisant, faisant un geste en direction des Occidentaux en les remerciant et en se gardant pour une fois d'évoquer la menace "fasciste" ukrainienne. "Soixante-dix ans plus tard, l'Histoire nous appelle à être à nouveau vigilant", a simplement précisé M. Poutine, rappelant que les croyances en "une supériorité raciale avaient entraîné une guerre sanglante" et qu'il ne fallait pas commettre les mêmes erreurs. - Puissance de feu russe - Malgré le boycott occidental, Vladimir Poutine peut se targuer d'avoir accueilli les dirigeants de puissances émergentes comme les présidents chinois Xi Jinping et indien Pranab Mukherjee, son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi ou cubain Raul Castro, ainsi que le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, pour une parade militaire à l'ampleur inédite qui a fait la part belle aux nouveaux armements russes. Le nouveau char Armata T-14 présenté comme le plus puissant du monde par son constructeur, des missiles balistiques intercontinentaux de près de 50 tonnes, 16.000 soldats: la vingtaine de chefs d'Etat invités à la tribune officielle ont assisté pendant près de 90 minutes à une démonstration de la puissance de feu de la Russie, revenue sur le devant de la scène un quart de siècle après la chute de l'URSS. Après la parade militaire, plus de 160.000 personnes sont attendues dans le centre de Moscou pour un gigantesque cortège où les Moscovites brandiront des portraits de leurs pères ou grands-pères vétérans de guerre. Ces festivités tranchent avec l'unité affichée le 6 juin 2014 lors du 70e anniversaire du Débarquement allié en Normandie. La crise ukrainienne battait son plein mais le président Poutine était présent et avait rencontré ses homologues occidentaux. Vladimir Poutine se soucie peu du boycott des Européens et Américains, plus populaire que jamais dans un pays qui a élevé la victoire de 1945 au rang de mythe fondateur du patriotisme et de la grandeur russe. Avant les célébrations, le chef de l'Etat russe, qui n'a pas connu la guerre mais a écouté les récits de ses parents les soirs de dîner entre amis, a publié une tribune dans un journal pour raconter une mère survivante des terribles 900 jours du siège de Leningrad, un frère mort de la diphtérie dans la ville assiégée et un père blessé à vie par une grenade lancée par un soldat allemand. - Réhabilitation rampante de Staline - Depuis plusieurs jours, Moscou et les grandes villes de Russie vivent à l'heure de la "Grande Guerre Patriotique", comme les Russes appellent la Seconde Guerre mondiale depuis l'époque soviétique. Des millions de rubans de Saint-Georgesaux rayures orange et noires, symbole du nouveau patriotisme prôné par le Kremlin, sont arborés du sommet de l'Etat aux administrations, guichetières de métro ou simples citoyens.

