"Alençon est décédé" : François Hollande s'en mêle !

Le passage de François Hollande à Alençon, mardi 28 avril, bien que relayé par Le Petit Journal de Canal+, n'a pas tellement défrayé la chronique... Beaucoup moins, en tout cas, que la vidéo de DJ Régis et JV&B, qui après une semaine engrange déjà plus de 56.000 vues sur Youtube !

Le clip potache, intitulé "Alençon est décédé", a moyennement fait rire la mairie, qui a même un temps envisagé de déposer plainte. Il faut dire que la description très second degré d'Alençon, ville où "y'a pas d'4G" qui ennuie les jeunes, pointe tous les défauts de la capitale ornaise.

Les deux rappeurs ont imaginé ce qu'il se serait passé si leur clip était arrivé au plus haut sommet de l'Etat. Le résultat, c'est "L'Elysée réagit face à DJ Régis et JV&B", avec un François Hollande plus vrai que nature et même deux anciens présidents en invités surprise... Un homme d'affaires bien connu d'Alençon en prend aussi pour son grade !