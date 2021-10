Paris (AFP). Coup d'envoi des cérémonies du 8 mai à Paris

Le président François Hollande a déposé vendredi une gerbe au pied de la statue du général Charles de Gaulle à Paris, donnant le coup d'envoi des cérémonies marquant le 70e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale. Au son de la sonnerie aux morts, le président s'est recueilli quelques instants, en présence du Premier ministre Manuel Valls, des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Claude Bartolone, ainsi que de membres de la famille du général de Gaulle. Entouré des gardes républicains à cheval, M. Hollande a ensuite remonté en voiture les Champs Elysées pour se diriger vers l'Arc de Triomphe, place de l'Etoile. Accueilli par La Marseillaise, il a rendu les honneurs et passé en revue les troupes, notamment les écoles militaires, accompagné de Manuel Valls et du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Le président a ensuite déposé une couronne de fleurs bleues, blanches et rouges et ravivé la flamme sur la tombe du soldat inconnu, lieu de mémoire aux victimes françaises des deux guerres mondiales du XXe siècle depuis 1920. Le chant des Partisans, hymne de la résistance, a été ensuite été entonné devant les quelques anciens combattants présents. Au premier rang des invités, le secrétaire d'Etat américain John Kerry, avait peu auparavant également déposé des fleurs en hommage aux soldats tombés pour libérer la France. Au côté de son homologue français Laurent Fabius, il a écouté la sonnerie aux morts, main sur le coeur. M. Kerry est un fin connaisseur de l'histoire de l'Europe et notamment de la Seconde guerre mondiale. Il est le plus francophile et francophone des secrétaires d'Etat américain, directement lié à la France via sa tante et son cousin germain Brice Lalonde et une maison familiale en Bretagne. Sa mère née en France au début des années 1920, de parents américains, avait été infirmière à Paris en 1940.

