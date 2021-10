"J'aime la baguette, savez-vous comment ?"

C'est tout "étonnée" que Lucie Lerouxel apprenait mi-avril qu'elle avait remporté, devant 34 autres participants, le concours régional de la meilleure baguette de tradition française. La Caennaise gagnait en même temps le droit de représenter la Basse-Normandie au concours national, ce lundi 11 mai. Cette fois, la femme de 36 ans, reconvertie il y a seulement 4 ans dans la boulangerie, sent qu'elle a "une carte à jouer" malgré une compétition face à des boulangers plus expérimentés : elle s'entraîne chaque jour, depuis son fournil Alban Guilmet, boulevard Guillou à Caen.

Bien cuite et pétrie la veille



J'aime ma baguette, savez-vous comment ?, pourrait-elle chanter : "bien cuite et croustillante. Elle a un goût particulier, car je travaille avec du levain ferme. Je pétris la veille pour le lendemain ; la fermentation est assez longue", révèle-t-elle pour les initiés. Et d'ajouter aux détracteurs de notre fier symbole français : "le pain, ça n'est pas que de la farine et de l'eau. C'est aussi beaucoup de réflexion..." Animée par la passion, et malgré des horaires harassants – elle travaille parfois dès 3h du matin – Lucie Lerouxel se donne à fond : "Je veux être content de ce que j'ai fait, pour ne rien regretter". Résultat du concours d'ici demain, mardi.