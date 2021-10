Patrice Garande : "Jouer sur l'aspect psychologique contre Lyon" 

En conférence de presse d'avant-match, jeudi 7 mai, Patrice Garande n'y est pas allé par quatre chemins : "Lyon, c'est plus fort collectivement et individuellement que nous, mais après il y a d'autres paramètres, dont l'aspect psychologique". Toujours à la lutte pour le maintien, le Stade Malherbe a besoin de points pour garantir sa survie parmi l'élite. "Bien sûr que ce n'est pas injouable, sinon on ne jouerait pas et on aurait huit jours pour préparer le match suivant", s'est amusé le technicien caennais qui espère bien faire déjouer l'ogre lyonnais.

