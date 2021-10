Jérusalem (AFP). Netanyahu arrache au forceps une coalition de gouvernement précaire

Le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu est parvenu mercredi soir in extremis à former dans la douleur une coalition de gouvernement dont les commentateurs se demandent combien de temps elle va durer. M. Netanyahu a conclu juste avant l'échéance de minuit un accord avec le parti nationaliste religieux Foyer juif, lui assurant dans le parlement issu des récentes législatives une majorité minimale de 61 sièges sur 120. "Je vais de ce pas sortir d'ici pour appeler le président et le président de la Knesset pour leur dire que j'ai réussi à former un gouvernement", devait déclarer M. Netanyahu au Parlement selon des propos diffusés en avance par son parti du Likoud (droite). M. Netanyahu avait jusqu'à minuit pour réunir une majorité de gouvernement. Sans l'accord de dernière minute avec le Foyer juif, qui a chèrement vendu son soutien, M. Netanyahu aurait essuyé l'affront de voir le président Reuven Rivlin confier à un autre - probablement le leader travailliste Isaac Herzog - la charge d'essayer à son tour de former un gouvernement. Malgré plus de quarante jours de marchandages et de surenchères, il a fallu à M. Netanyahu et ses collaborateurs négocier jusqu'aux derniers instants avec le Foyer juif pour arracher aux forceps une coalition de droite qui fait une place de choix aux nationalistes religieux et aux ultra-orthodoxes. Après avoir informé le président Reuven Rivlin, M. Netanyahu doit présenter son gouvernement à la Knesset pour recueillir sa confiance dans les prochains jours. - Un "général sans soldats" - Mais la majorité parlementaire qu'il s'est assurée au prix de concessions considérables est tellement ténue qu'elle est soumise au caprice, à la défection voire à l'absence du premier parlementaire venu. M. Netanyahu est un "général sans soldats", a écrit le quotidien Maariv. Le quadrige constitué par le Likoud de M. Netanyahu, le Foyer juif, les partis ultra-orthodoxes Judaïsme unifié de la Torah et Shass et le parti de centre-droit Koulanou menace d'être incontrôlable. S'il durait, de grandes réformes promises comme celles du logement ou de la banque paraissent bien compromises. Certains commentateurs ne lui donnent même pas jusqu'à la fin de l'année. Ils spéculent déjà autour de l'idée, dans l'air depuis un moment, d'un gouvernement d'union nationale entre le Likoud et la gauche. Le quatrième gouvernement de M. Netanyahu est confronté à des défis majeurs: les menaces sécuritaires à toutes les frontières d'Israël, la possibilité d'un accord nucléaire international avec l'Iran, le grand ennemi d'Israël, la restauration des liens détériorés avec les Etats-Unis, l'offensive diplomatique et judiciaire des Palestiniens, le coût de la vie et les inégalités sociales. Le grand allié américain a clairement signifié combien il observait avec attention la formation du gouvernement israélien. Au moment d'affronter ces défis, "Netanyahu se retrouve avec une situation ingérable. La première chose qu'il va faire demain (jeudi) à 8H00, c'est prendre son téléphone et commencer à travailler à une coalition avec le Parti travailliste", dit à l'AFP le politologue Emmanuel Navon. - "Se débarrasser de Bennett" - Ce ne sont pas forcément les partis ultra-orthodoxes qui risquent le plus de rendre la vie impossible à M. Netanyahu, pour autant que le gouvernement satisfasse les attentes religieuses et sociales de leurs électeurs. Au contraire, M. Netanyahu "fera tout pour se débarrasser de (Naftali) Bennett", le chef du Foyer juif, dit M. Navon.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire