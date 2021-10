A Caen, la télémédecine est aussi au service de l'humanitaire

La télémédecine ne sert pas uniquement à pénétrer les foyers des personnes éloignées des centres de soin dans nos campagnes. Mardi 5 mai, le professeur Hervé Bénateau du service de chirurgie maxilo-faciale du CHU de Caen, offrait son expertise médicale à l'occasion d'une consultation post-opératoire par caméras interposées, à des patients résidant à Bamako au Mali. "Nous étions à Ouagadougou au Burkina Faso il y a trois semaines pour participer à des interventions chirurgicales sur ces personnes", explique le professeur. "Tout ceci se fait dans le cadre d'une collaboration que nous avons depuis 15 ans avec le docteur Hamady Traoré basé à Bamako."

La liaison est assurée par le GCS Télésanté Basse-Normandie qui a intégré ce partenariat en février 2014 à la demande du professeur Hervé Benateau. "Cet échange avec le Mali bénéficie non seulement aux patients et aux personnels sur place qui en profitent pour être formés, mais revêt également un avantage certain pour nos étudiants en médecine, assure Catherine Koscielny, directrice-adjointe du CHU de Caen. Ils peuvent observer des cas qu'ils n'ont pas l'occasion de voir en Normandie." La télémédecine garantit d'aller bien plus loin que le simple envoi de photos ou autres données sur l'état de santé du patient. "Le direct nous permet de poser les questions à chaud, de demander des zooms si nécessaires, donc d'être plus précis et de gagner du temps", reconnaît Hervé Bénateau. Le CHU de Caen est pour l'heure le seul établissement français à utiliser la télémédecine dans un cadre humanitaire.