Malherbe > Benjamin Nivet : "Beaucoup plus en confiance"

Benjamin, c'est important d'avoir réussi à inverser la situation contre Monaco ?

Il y a plusieurs satisfactions par rapport à ce match nul. Déjà, on laisse Monaco à quatre points. C'est important pour nous. En plus, on était menés 2-0. Mentalement, ça nous renforce. Ça prouve qu'il y a une force de réaction dans cette équipe. Tant pour le classement, les points que pour le mental, c'est un très bon résultat qu'on a obtenu à Monaco.

Vous n'avez pas perdu depuis trois matchs, est-ce révélateur ?

Oui, c'est un signe. On est beaucoup mieux. Ça se voit sur le terrain. Depuis le match de Rennes et le début de l'année 2011, on sent qu'il y a beaucoup plus de solidité. Les résultats sont là pour le prouver. Il faut continuer parce qu'il n'y a rien de fait, c'est encore long. En tout cas, on a beaucoup plus de certitudes et beaucoup plus de confiance en nous ces derniers temps. Cela dit, avec quatre points d'avance sur la zone de relégation, notre situation peut basculer d'un match à l'autre. Ce championnat va très vite, c'est très serré. Le maintien sera peut-être plus haut qu'à 42 points.

Vous affronterez Saint-Etienne samedi. Que vous inspire ce match ?

Il faut prendre trois points parce qu'avec des nuls on n'avance pas vite. Saint-Etienne est sur une mauvaise série. J'espère qu'on les prend au bon moment. C'est tout de même une belle équipe, avec de bons joueurs, une belle osmose, on l'avait vu en début de saison chez elle.