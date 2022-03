C'est un festival sur la culture hip-hop avec une compétition de danse de niveau international. Au programme de ce festival, le Battle, au Cargö, qui opposera 8 équipes de 3 danseurs, des stages encadrés par des danseurs étrangers et l'after party, une soirée hip-hop.



Ecoutez, Nicolas Désert, de l'association Style and Technik.

