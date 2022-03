Tendance Live: Axelle Red en concert gratuit à Granville

Axelle Red sera la tête d'affiche de ce concert 2015, elle viendra faire résonner ses plus grands succès entre les remparts et la mer.

Toutes les générations connaissent Axelle Red et tout le monde chante ses succès depuis son premier album en 1993 avec les hits "Sensualité", "Je t'attends", "À tâtons", ou encore "Ma prière"

En 1998 elle chante "La Cour des grands" en duo avec Youssou N'Dour et l'interprète lors du lancement de la Coupe du Monde de football au Stade de France.

En 1999 elle décroche la Victoire de la Musique de la meilleure artiste féminine de l'année.

Elle signe par la suite "Rester femme", "Parce que c'est toi", "Bimbo à moi" et le sublime duo "Manhattan-Kaboul" avec Renaud en 2002 suivront les titres "Un cœur comme le mien" en 2011 ou encore "Rouge ardent" en 2013.

En 2014 elle dévient coach dans l'émission The Voice, version flamande.

En 2015, Axelle Red propose pour la première fois un album acoustique, avec ses plus grands succès et d’autres titres qui auraient dû être des singles, le tout dans de nouvelles versions et d'autres dynamiques.

Le concert Tendance Live à Granville sera l'une des premières dates de sa nouvelle tournée "Acoustik" en France.

La programmation complète du Tendance Live 2015 est à découvrir dans quelques jours sur Tendance Ouest.