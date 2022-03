Rugby : le Stade Rouennais à deux matchs de la montée

Déjà lors de la saison régulière, les joueurs de Richard Hill étaient (presque) inarrêtables, mais dans les playoffs, la moindre erreur peut coûter cher et toutes les equipes le savent bien. Face à Gennevilliers, les Rouennais ont dû mettre les bouchées doubles pour prendre les devants dans le match retour.

A l'aise à Diochon

Le Stade Rouennais se sent bien à Diochon, et Gennevilliers en a fait les frais. En première mi-temps, les Normands percent la défense adverse et réussissent à marquer quelques essais. A la moitié du match, les Rouennais mènent 22 à 7. Puis lors de la seconde mi-temps, plus rien ne les arrête et les joueurs de Gennevilliers n'arriveront pas à franchir la défense. Le match se termine sur le score de 49 à 7 pour le Stade Rouennais et la porte s'ouvre sur les 8e de finale.

La fédérale 1 à portée de main

Maintenant, les Rouennais vont devoir affronter l’équipe de Niort, qui faisait aussi partie de la poule 2, lors de deux matchs comptant pour les 8e de finale. Lors de la saison régulière, les Rouennais ont remporté les deux rencontres 37-22 puis 16-15. Il faudra de nouveau vaincre cette équipe par deux fois, le 17 mai à Niort et le 24 mai à Mermoz, pour passer en 1/4 de finale, synonyme de montée en Fédérale 1.