Washington (AFP). Texas: deux morts après une fusillade lors d'un concours de caricatures de Mahomet

Deux hommes armés qui se sont attaqués dimanche au Texas (sud des Etats-Unis) à un bâtiment où se tenait un concours de caricatures de Mahomet, en présence du populiste néerlandais Geert Wilders, ont été abattus après une fusillade, ont annoncé les autorités. Deux hommes "se sont approchés en voiture" du Curtis Culwell Center de Garland, alors que s'achevait un concours de caricatures de Mahomet et ont "ouvert le feu" contre un officier de sécurité de la ville, indique un communiqué de la ville de Garland posté sur Facebook. Deux policiers ont alors répliqué et ont abattu les deux hommes, ajoute le communiqué qui précise que les blessures de l'officier de sécurité ne mettent pas sa vie en danger. Le concours de caricatures organisé par l'association "American Freedom Defense Initiative", connue pour ses positions anti-islamistes, était présenté comme un événement pour la "liberté d'expression" auquel avait été invité l'homme politique néerlandais Geert Wilders. Dans un courriel à l'AFP, M. Wilders s'est déclaré "choqué" et a dénoncé une "atteinte aux libertés de tous". Précisant être "en sûreté", il a indiqué qu'il "venait de parler pendant une demi-heure des caricatures, de l'islam et de la liberté d'expression et venait de quitter les locaux". "J'espère que l'officier de sécurité va bien", a-t-il ajouté. M. Wilders, célèbre pour ses diatribes anti-islam, avait auparavant commenté l'incident sur Twitter: "Tirs à Garland, au concours de caricatures de Mahomet pour la liberté d'expression. Je viens juste de quitter le bâtiment #garlandshooting". La police de Garland estime que le véhicule en cause pourrait contenir des explosifs et une équipe de démineurs est sur place. Les commerces environnants ont été évacués, de même que le centre où se déroulait l'événement.

