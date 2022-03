Londres (AFP). C'est une fille!: Kate et William présentent leur princesse

"It's a girl!" : le prince William et son épouse Kate ont présenté samedi soir au monde leur fille, quatrième dans l'ordre de succession au trône, dont la naissance quelques heures plus tôt avait suscité une explosion de joie devant l'hôpital St Mary de Londres. Kate, vêtue d'une robe blanche à petites fleurs jaunes, est apparue un bref instant, quelques heures à peine après son accouchement, tenant sa fille dans les bras, son mari à ses côtés, pour une première séance photo qui a fait le tour du monde. Face aux médias massés devant l'établissement, le couple, souriant, a présenté au monde sa fille, protégée par un bonnet beige et enveloppée dans une couverture blanche. Les photos en gros plan du nouveau bébé royal faisaient dimanche la une de l'ensemble de la presse britannique, à l'exception de The Independent. Le pays s'est déjà "entiché" de la petite princesse, a commenté le Daily Star qui, comme beaucoup de journaux, proposait également un poster souvenir de la première apparition du couple et de sa fille. Kate et William ont rejoint samedi en voiture sous escorte policière leur résidence londonienne de Kensington Palace, où l'attendait le prince George. Plus tôt dans l'après midi George, 21 mois, avait fait une rarissime apparition pour rendre visite à sa petite s?ur, accompagné du prince William. D'ordinaire soigneusement protégé des médias, il a gratifié les reporters d'un coucou de la main. Le palais de Kensington avait annoncé l'admission de la future maman dans un communiqué à 05H35 GMT, et l'heureux événement moins de cinq heures plus tard. "Son Altesse royale la duchesse de Cambridge a donné naissance sans complications à une fille à 08H34 (07H34 GMT). Le nouveau-né pèse 8 livres et trois onces" (3,7 kilos), a précisé le palais, ajoutant que William était présent aux côtés de son épouse. Comme lors de la naissance de leur premier enfant, George, le 22 juillet 2013, dans le même hôpital. La princesse, qui a peu de chance de régner, a cependant le privilège d'inaugurer une nouvelle règle de succession vieille de plus de 300 ans. D'éventuels petits frères ne pourront la déloger de sa quatrième position dans l'ordre de succession au trône, derrière son grand-père le prince Charles, son père William et son grand frère George. L'annonce de la naissance a été relayée aux journalistes et à un carré d'irréductibles fidèles de la monarchie devant St Mary par un aboyeur royal en habit moyenâgeux sang et or. Et sur Twitter. A 12h25 (11H25 GMT), conformément à la tradition, un chevalet doré, portant notification de la naissance, a été dressé derrière les grilles de Buckingham Palace par un employé en queue de pie noire et gilet rouge. - Elizabeth II, cinq fois arrière grand-mère - La reine Elizabeth II, arrière grand-mère pour la cinquième fois, s'est déclarée "ravie". Lors d'une parade militaire dans le Yorkshire, elle est apparue arborant une tenue rose interprétée par les observateurs comme un clin d??il à la petite princesse. Le Prince Charles, qui ne cachait pas sa préférence pour une fille, s'est dit également "absolument enchanté". Le président des Etats-Unis Barack Obama et sa femme Michelle ont souhaité "beaucoup de joie et de bonheur" aux parents et à leur fils George. La naissance a donné lieu à nombre de messages de sympathie: la tour de British Telecom, à Londres, affichait à son sommet "It's a girl" sur fond violet, les marins de la frégate HMS Lancaster se sont rangés sur le pont pour dessiner le mot "SISTER" tandis que le Premier ministre australien souhaitait au bébé "longue et heureuse vie". Le Premier ministre conservateur David Cameron et son adversaire travailliste Ed Milliband ont interrompu leur campagne en vue des législatives du 7 mai le temps de féliciter les parents, à l'instar des autres candidats.

