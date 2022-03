Bagdad (AFP). Bagdad: attentat à la voiture piégée, au moins 13 morts

Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 13 morts et 39 blessés samedi à Bagdad, a indiqué la police irakienne. Un colonel de la police a indiqué à l'AFP qu'une voiture piégée avait explosé dans la soirée devant un restaurant dans le quartier très fréquenté de Karrada. Une source médicale a confirmé le bilan de 13 morts et 39 blessés. Le quartier de Karrada, qui comporte de nombreux bars et restaurants, est généralement très fréquenté, surtout le samedi soir qui marque la fin du week-end en Irak. Il s'agit d'un des attentats les plus meurtriers depuis le début de l'année dans la capitale irakienne. Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué vendredi une série d'attentats meurtriers à la voiture piégée la veille dans la capitale, pour "venger" le meurtre et le rapt de déplacés de la province d'Al-Anbar. Onze personnes ont été tuées et 42 blessées dans ces attentats, selon des sources médicales. Lundi, ce sont au moins 9 personnes qui avaient été tuées et plus de 30 blessées dans l'explosion de deux voitures piégées dans des quartiers commerçants de la capitale irakienne, selon des responsables de sécurité et médical. Des attentats continuent à frapper la capitale irakienne, même si leur nombre est en recul par rapport à la même période de l'an dernier. Le couvre-feu en vigueur depuis des années dans la capitale a été levé en février. Depuis juin, l'Irak doit faire face à l'offensive du groupe EI, qui s'est emparé de pans entiers du territoire. Désarmée dans un premier temps, l'armée irakienne est parvenue depuis, appuyée par des milices et les raids aériens d'une coalition internationale, à reprendre du terrain. Mais la majorité des provinces de Ninive (nord) et d'Anbar (ouest), restent aux mains des jihadistes.

