Un automobiliste récalcitrant, sans permis, sans carte grise !

Ce mercredi 29 avril, à 16h45, Boulevard Robert Schuman, à Cherbourg, lors d'une vaste opération de contrôles routiers, un homme de 26 ans, demeurant Villeparisis (77) s'est montré très récalcitrant lors du contrôle.

Sans porter la ceinture, il refusait la priorité à un conducteur avant d'être contrôlé par les motards. Incapable de présenter un permis de conduire qui se révélait suspendu pour un an, il n'avait pas non plus de carte grise et le contrôle de son véhicule était périmé.

Interpellé et conduit au commissariat, il refusait aussi le dépistage stupéfiants ainsi que le prélèvement sanguin. Placé en garde-à-vue, il devra revenir à Cherbourg devant le tribunal correctionnel le 18 août.