Camp médiéval à la maison des marais

Les trois premiers jours de mai, lʼassociation lʼAdame des Marais accueille La Mesnie de Lug pour la reconstitution dʼun camp médiéval en grandeur nature. Plusieurs tentes et un velum de 64m2 seront dressés autour des pommiers de la Maison des Marais pour offrir au public de nombreuses animations et leur permettre de sʼéchapper au coeur du moyen âge le temps dʼun week-end.



La Mesnie de Lug propose pendant les trois jours de nombreuses animations autour des métiers anciens comme le travail du cuir, la confection de cottes de maille, la frappe de la monnaie, la calligraphie, la cuisine médiévale, etc…

Lʼassociation met également en scène des combats en armures, des adoubements ainsi que des reconstitutions dʼhabillage en armure, des saynètes et des chants.

Le samedi soir, une soirée médiévale est organisée à partir de 19h30 autour de la lumière dʼun feu de camp pour déguster des plats dʼantan aux sons de musiques dʼautrefois. (places limitées, réservation indispensable, apportez vos couverts).

Le vendredi, en parallèle de la manifestation, un troc-plantes sera organisé, l'occasion idéale pour s'occuper de votre jardin durant le printemps.

Ecoutez Aurélie Gigan, responsable de la communication à l'ADAME des marais, nous présenter ce long week-end: