Notre table caennaise, le Rethel, rive droite

La bonne humeur est de rigueur, chez le personnel, mais aussi chez les clients. L'ambiance est souvent au rendez-vous, à la faveur de grandes tablées. "Restaurant routier" connu de la Rive droite, le Rethel affiche souvent complet à midi. Pour profiter de la très agréable terrasse orientée plein sud, mais bien ombragée, il ne faut donc pas hésiter à réserver.

Sept plats au menu

Chaque semaine, l'ardoise change, avec en permanence six à sept plats au menu. Lors de mon passage, la tartiflette était encore de saison, pendant que mes amis avaient eux préféré opter pour des encornets à la provençale ou un poulet sauce vallée d'Auge. Auparavant, chaque client est invité à aller se servir au buffet des entrées. Crudités et pâtés ne manquent pas, en plus de salades de pâtes. Les grands appétits apprécieront le libre arbitrage de la quantité servie dans les assiettes. La maison n'est pas non plus avare en matière de dessert : baba au rhum, café ou chocolat liégeois, salade de fruits, profiteroles… De quoi bien finir avant d'aller prendre un petit café au comptoir, en réglant sa note.

Pratique. 59 boulevard de Rethel, Caen. Tél. 02 31 72 74