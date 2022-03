Anthony Delaplace leader du tour de Bretagne

A l'arrivée de cette étape entre la Pointe du Raz et Pontivy, le Manchois était déçu de ne pas avoir levé les bras. Echappé aux côtés du Britannique Alex Peters, vainqueur du jour et du Grec Ioannis Tamouridis, le Tourlavillais a peut-être remporté bien plus que cela puisqu'il s'empare de la tête du général avec 10" d'avance sur son premier poursuivant, le Norvègien, Adriaan Aas Stien.

Le Normand et son équipe, Bretagne Séché, vont désormais devoir défendre le maillot blanc mais le chemin est encore long avec 3 étapes, dont celle de ce mercredi 29 avril entre Pontivy et Perros Guirec en passant par Mur de Bretagne.

A suivre...