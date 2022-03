Musique à Alençon : rencontre avec la soul d'Ibeyi

Duo franco-cubain composé des sœurs jumelles Lisa-Kaindé (chant, piano) et Naomi Diaz (percussions, choeurs), Ibeyi viendra envoûter la Luciole d'Alençon ce jeudi 30 avril. Filles du grand percussionniste cubain Anga Diaz du Buena Vista Social Club, elles dévoilent un mélange de soul, de rythmes cubains percutants et de chants Yoruba agrémenté d'électro-pop. Naomi, influencée par le hip-hop et Lisa davantage par le jazz, mêlent leurs influences pour offrir un ensemble musical ensorcelant et gracieux, comme on a pu le découvrir sur leur premier album éponyme produit par Richard Russell le fondateur du mythique label XL Recordings. Vous pourrez aussi retrouver le duo à l'occasion de la quinzième édition des Papillons de Nuit, le samedi 23 mai sur la scène Erébia.

Retrouvez Ibeyi en concert ce jeudi 30 avril à la Luciole d'Alençon. Tarifs : 10€ Etudiants - 12€ sur place.

Ecoutez Ibeyi au micro Tendance Ouest !