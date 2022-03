Notre recette de beignets d'artichauts

Pour 4 personnes

Préparation : 40 mn

Repos de la pâte : 1 h

Ingrédients :

450 g de cœurs d'artichauts (surgelés)

Le jus d'un citron

1/2 cuillère de fines herbes

1 litre d'huile pour friture

Pour la pâte :

200 g de farine

40 g de beurre fondu

2 œufs

1/2 cuillère de fines herbes

Mettez les cœurs d'artichauts surgelés, le jus d'un citron et les fines herbes dans une jatte. Remuez et laissez décongeler 1h. Mixez la farine, les jaunes d'œufs, le beurre fondu et 1/2 cuillerée à café de sel en ajoutant de l'eau tiède pour obtenir une pâte consistante. Laissez reposer la pâte 1h puis ajoutez-y les herbes et les blancs d'œufs battus en neige ferme avec 1 pincée de sel.

Faites chauffer l'huile, à feu vif, dans une sauteuse. Trempez les cœurs d'artichauts dans la pâte puis plongez les dans l'huile 4mn de chaque côté. Égouttez-les et servez.