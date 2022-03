La nouvelle bande annonce de "Ted 2" est sortie

Attendu en août prochain, "Ted 2" est la suite des aventures de John et de son ours en peluche qui a une particularité, elle est vivante.

Sauf que ce n'est pas vraiment le genre de compagnie plaisante au quotidien. Il est excessif, collant et dépasse (trop) souvent les bornes en enchainant manque de décence et bêtises à répétition. Ainsi tout au long du premier volet de "Ted", John essaye de se défaire de la relation qu'il entretien avec son ours pour enfin devenir quelqu'un, un homme, un vrai !

Y arrivera-t-il cette fois-ci ? Quelques éléments de réponses dans cette nouvelle bande annonce proposée par Universal Pictures.