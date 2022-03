Soins palliatifs : l'ASPEC cherche des bénévoles

Une à deux fois par semaines, ceux-ci interviennent à domicile et en EPHAD ou en institutions. "Les deux démarches sont complètement différentes. Dans le premier cas, nous entrons dans l'intimité des gens, en allant chez eux, en rencontrant leur famille etc. Dans le second, il s'agit parfois d'une écoute plus ponctuelle. Mais ce sont toujours de belles rencontres", explique Marie-Thérèse Heurtaux, présidente. Pour poursuivre son action auprès des malades, l'ASPEC cherche actuellement à étoffer son réseau de bénévoles. "Nous intervenons dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour de Caen".

"Nous voulons tisser des liens"

L'association, apolitique et aconfessionnelle, se fixe de "donner de la joie et de tisser des liens", après une indispensable période de formation et un entretien avec un psychologue. "Nous côtoyons parfois des personnes en situation de grande vulnérabilité", rappelle la présidente.

Pratique. ASPEC 15 rue de la Girafe à Caen. Tél. 02 31 44 97 41 - 06 14 58 30 16. aspect14@free.fr