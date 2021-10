La Cathédrale: Un joyau d'Art, de Foi, et perle de Culture

C'est l'évêque Geoffroy de Montbray, compagnon du Duc Guillaume le Conquérant dans la conquête de l'Angleterre, qui fit construire à Coutances la première cathédrale. Consacrée en 1056, cette cathédrale romane avait déjà l'ampleur de l'édifice actuel. (On peut voir l'intérieur des tours occidentales et les combles lors des visites guidées). Par la hardiesse et l'hammonie conjointes de son plan et de ses volumes, la cathédrale est la traduction monumentale de l'engagement pastoral de l'évêque au service du peuple qui lui est confié: rassembler, instruire, conduire vers le Père.

La grande poussée démographique et le développement urbain des Xllèmc et Xlllèmc siècles touchent Coutances, en même temps que l'extension prodigieuse du style gothique. L'évêque Hugues de Morville décide de rénover la cathédrale, à peine vieille de 150 ans. Les structures de la nef romane sont entièrement recouvertes d'un parement "à la française" et les tours occidentales, rehaussées, sont revêtues d'un habillage gothique. Le choeur, les bras du transept sont démolis pour faire place au magnifique ensemble que nous avons sous les yeux, éclairé et dominé par la célèbre tour lanterne, qualifiée par Vauban d' "oeuvre d'un fou sublime". "Hosanna au plus haut des cieux" !

Le thème de la verticalité absolue, traité avec un enthousiasme et une vigueur inégalés par les architectes normands du XIIIème siècle, s'illustre à merveille à Coutances comme au Mont-Saint-Michel. L'élancement de milliers de colonnettes, le décollement des tourelles, l'élégance des flèches, tout favorise l'élévation de l'âme.

La cathédrale semble au sens fort du terme en état de grâce. C'est ce qu'ont ressenti tous ceux qui l'ont vue, au lendemain des gigantesques bombardements de juin 1944 (60 % de la ville fut détruit), debout, miraculeusement "vivante", au milieu d'un champ de ruines absolu.

Elle était à nouveau une invitation à l'espérance, à la vie, à la reconstruction.