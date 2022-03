PARIS (AFP). Les Molières saupoudrent leurs prix, dont 2 pour La Vénus à la Fourrure

Les Molières, qui avaient massivement récompensé l'an dernier la jeune génération, ont réparti cette année leur moisson de récompenses entre une myriade de pièces et de talents plutôt confirmés, lors d'une cérémonie diffusée à 22H30 sur France 2, du théâtre des Folies Bergère. Seule "La Vénus à la Fourrure" et ses 2 Molières (meilleure pièce et meilleure comédienne) avec la belge Marie Gillain dans le rôle d'une actrice hyper-sexy, totalise plus d'une récompense. L'an dernier avait vu triompher Alexis Michalik, 32 ans avec 3 récompenses et Jean Bellorini, 33 ans, avec deux prix. La cérémonie, menée pour la deuxième année consécutive par l'humoriste Nicolas Bedos a préféré cette année le saupoudrage, au risque de manquer d'audace. Marie Gillain, 39 ans, emporte sans conteste le trophée de meilleure comédienne pour le théâtre privé, pour son rôle de séductrice dans "La Vénus à la Fourrure", une pièce portée au cinéma par Roman Polanski en 2013. "La Vénus à la Fourrure" de l'Américain David Ives d'après le roman de 1870 de Sacher-Masoch, l'auteur du fameux masochisme, emporte aussi le Molière de meilleure pièce du théâtre privé, dans la mise en scène de Jérémie Lippmann au Théâtre Tristan Bernard. Le Molière du théâtre public a créé la surprise, en récompensant une saga familiale pendant la guerre de 14-18, "Les Coquelicots des Tranchées", de Georges-Marie Jolidon. La pièce "Les particules élémentaires" d'après Michel Houellebecq, mise en scène par Julien Gosselin et nommée 5 fois, repart les mains vides. Thomas Jolly, le jeune metteur en scène (33 ans) de "Henry VI", saga haletante de 18 heures nommée deux fois, est distingué par le Molière du metteur en scène, récompense méritée pour 4 ans de travail avec une troupe éblouissante. - Premier Molière pour Emmanuelle Devos et André Dussollier - Emmanuelle Devos décroche son premier Molière à 50 ans pour son rôle dans "Platonov" d'après Tchekhov, mise en scène par Rodolphe Dana et le collectif "Les possédés" (théâtre public). Elle y déploie la grâce et la complexité des héroïnes tchékhoviennes, en femme amoureuse avide de brûler sa jeunesse alors qu'elle se sent dépérir dans un trou perdu. André Dussollier, 69 ans, immense acteur tant au cinéma qu'au théâtre, décroche aussi étonnamment son premier Molière (théâtre public) pour son rôle dans "Novecento". Son humour pince-sans-rire a fait merveille lundi soir lors de la cérémonie. Maxime d'Aboville emporte le trophée du meilleur comédien dans un spectacle privé pour "The Servant", de Robin Maugham, mis en scène par Thierry Harcourt. Comme toujours, certains choix prêtent le flanc à la critique, comme le Molière de l'auteur francophone vivant décerné à Eric Assous contre Michel Houllebecq. D'autres réuniront tous les suffrages, comme le Molière du théâtre musical décerné aux 4 filles et 8 garçons bourrés d'énergie des "Franglaises" impayable transposition en français des grands tubes anglo-saxons. Les Molières, qui avaient connu une éclipse de trois ans après une brouille au sein du théâtre privé, ont repris de plus belle l'an dernier sous la houlette de Jean-Marc Dumontet (Le Point Virgule, Bobino, Le Théâtre Antoine etc.). Toute la famille du théâtre était là lundi soir, de Pierre Arditi à Denis Podalydès et Guillaume Gallienne, en passant par l'humoriste François Morel, au fil de sketches menés sous l'oeil amusé de la ministre de la Culture Fleur Pellerin. L'émission avait réuni l'an dernier 1,1 million de téléspectateurs.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire