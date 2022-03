Centennial (Etats-Unis) (AFP). USA: début du procès du tueur du cinéma d'Aurora

Le procès de James Holmes, accusé d'avoir ouvert le feu dans un cinéma d'Aurora, tuant douze personnes, est finalement entré dans sa phase principale lundi avec les propos liminaires des parties adverses, près de trois ans après les faits. L'ex-étudiant de 27 ans atteint de troubles psychologiques est également accusé d'avoir blessé 70 personnes et risque la peine de mort. Il a plaidé non coupable pour maladie mentale, et a écouté le juge avec calme lundi lorsque ce dernier a donné quelques remarques pour ouvrir l'audience. Il fait face à 166 chefs d'accusation pour meurtre aggravé, tentative de meurtre et possession d'explosifs. Holmes a passé en détention les presque trois ans écoulés depuis la tuerie du 20 juillet 2012 à Aurora, dans le Colorado (ouest des Etats-Unis), dans un cinéma où était projeté "The Dark Knight Rises", l'un des films du réalisateur Christopher Nolan sur le super-héros Batman. Holmes, qui selon des témoignages était déguisé lors de la tuerie en Joker, personnage maléfique des films et des bandes-dessinées Batman, et qui arborait la chevelure orange du Joker lors des audiences au tribunal pendant les jours suivant la tuerie, arborait une tenue plus sage lundi: chemise bleue rayée, pantalon en flanelle, lunettes, cheveux coupés court et barbe rasée de près. - 'Pas un monstre' - Douze jurés et le même nombre de remplaçants ont été sélectionnés pour décider de sa culpabilité ou non, et devront entendre des témoignages décrivant l'horreur de la scène de la tuerie. Les avocats de la défense essayaient encore lundi de faire revenir le juge sur sa décision de laisser les jurés voir des images crues et sanglantes de la scène du crime, y compris une vidéo silencieuse de 90 minutes de l'intérieur du cinéma. Selon des témoins, James Holmes a lancé le 20 juillet 2012 un fumigène dans la salle de cinéma avant d'ouvrir le feu, tirant au hasard avec un fusil d'assaut AR-15, un pistolet calibre .40 et un fusil de chasse. Lors d'audiences préliminaires, les procureurs ont déclaré que Holmes avait assez de munitions pour tuer tous les spectateurs de cette salle bondée. Son appartement a été découvert piégé avec des explosifs amateurs, que la police a dû désarmer avant d'entrer. L'ouverture du procès a tardé pendant plus de deux ans et demi parce que les procureurs veulent obtenir la peine de mort, d'après des avocats de Denver suivant le dossier. Les parents de l'accusé, Robert et Arlene Holmes, ont écrit en décembre une lettre au quotidien le Denver Post affirmant que leur fils n'avait jamais fait de mal à qui que ce soit avant le massacre. "Ce n'est pas un monstre. C'est un être humain atteint de graves troubles mentaux", affirmait le couple dans sa lettre à propos de leur fils, qui était étudiant en neuroscience à l'école de médecine de l'Université du Colorado avant la tuerie. S'il est jugé non coupable pour cause de maladie mentale, il sera enfermé dans un hôpital psychiatrique de l'Etat du Colorado. Pour être libéré, il devrait être déclaré guéri de troubles mentaux et ne représentant aucun danger pour lui-même ou pour autrui. Selon les avocats, une telle éventualité est très peu probable, car aucun psychiatre ne prendrait le risque de le libérer. Il y a au moins un précédent connu: John Hinckley a été jugé non coupable pour cause de maladie mentale après sa tentative d'assassinat du président Ronald Reagan en 1981. Hinckley était détenu dans un hôpital psychiatrique de la capitale Washington, mais a vécu avec sa mère dans l'Etat voisin de Virginie 17 jours par mois depuis 2013. Ses médecins ont, à sa demande, donné un avis favorable à sa libération permanente accompagnée d'une surveillance judiciaire et médicale.

