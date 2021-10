JO de Londres, un ferry rapide au départ de Cherbourg

La compagnie britannique Highspeed Ferries vient de le faire savoir : elle étudie actuellement la possibilité d'assurer entre Cherbourg et le sud de l'Angleterre une liaison ultra rapide pour traverser la Manche en un temps record. Durée envisagée de la traversée : deux heures de port à port.

Raison de cette mise en place : les prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront à Londres en 2012. Le port de Cherbourg pourrait être ainsi transformé en véritable tête de pont à destination des J.O. Il s'agirait alors de la liaison transmanche la plus rapide. Hihspeed Ferries, qui compte nénéficier de l'engouement des Jeux Olympiques de Londres, mettrait en place sur cette ligne entre le port de Cherbourg et celui de Portland un navire catamaran capable de transporter voitures et passagers.