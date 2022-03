Paris (AFP). Indonésie: France et Australie condamnent la peine de mort en toutes circonstances

Le président français François Hollande et le Premier ministre australien Tony Abbott ont rappelé lundi à Paris qu'ils condamnaient le recours à la peine de mort "en tous lieux et en toutes circonstances", a indiqué la présidence française dans un communiqué. Cette déclaration à l'issue d'un entretien entre les deux dirigeants à l'Elysée intervient alors qu'un Français, Serge Atlaoui, et deux Australiens ont été condamnés à la peine capitale pour trafic de drogue en Indonésie et doivent prochainement être exécutés.

