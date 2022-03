Ans (Belgique) (AFP). Cyclisme: 3e victoire de Valverde dans Liège-Bastogne-Liège

L'Espagnol Alejandro Valverde a remporté dimanche pour la troisième fois Liège-Bastogne-Liège, la Doyenne des classiques cyclistes, longue de 253 kilomètres. Comme à la Flèche Wallonne, mercredi dernier, Valverde a devancé l'espoir français Julian Alaphilippe (22 ans) pour la victoire. L'Espagnol, qui est âgé de 35 ans, s'était déjà imposé dans la Doyenne en 2006 et 2008. L'Espagnol Joaquim Rodriguez a pris la troisième place dans le groupe de tête devant le Portugais Rui Costa, le Tchèque Roman Kreuziger et le Français Romain Bardet. Valverde a neutralisé dans le dernier kilomètre une attaque de l'Espagnol Dani Moreno, un coéquipier de Rodriguez. Il est revenu sur lui avant le dernier virage, à 250 mètres de la ligne, avant de s'imposer d'une longueur au sprint face à Alaphilippe, qui débutait dans la Doyenne. Kreuziger est passé à l'attaque dans la côte de la Roche-aux-Faucons, au seuil des 20 derniers kilomètres. Il a été suivi par l'Italien Giampaolo Caruso puis par le Danois Jakob Fuglsang. Le trio, qui s'est présenté au pied de la côte de Saint-Nicolas avec une avance réduite à une douzaine de secondes sur le peloton des favoris, a été rejoint avant le sommet, à 6 kilomètres de l'arrivée. "C'est incroyable ! A la fin, quand Moreno est parti, je voulais garder de l'énergie pour le sprint mais je devais faire l'effort derrière lui. J'étais le favori et tout le monde me contrôlait. Mais je savais qu'en menant bien ma course, je pouvais gagner", a déclaré Valverde. Le Murcian, qui a signé son sixième succès de la saison, a réalisé un quasi sans-faute dans les classiques ardennaises. Sept jours plus tôt, il s'est classé deuxième de l'Amstel Gold Race derrière le champion du monde, le Polonais Michal Kwiatkowski, qui a été lâché cette fois dans la côte de Saint-Nicolas.

