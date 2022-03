Berlin (AFP). Deutsche Bank annonce vouloir vendre sa filiale Postbank

Le géant allemand de la banque Deutsche Bank a annoncé vendredi soir vouloir vendre sa filiale Postbank, au terme d'une réunion de son conseil de surveillance. Parmi les axes de la nouvelle stratégie dont elle souhaite se doter pour faire face à ses difficultés, "la banque () va déconsolider Postbank", affirme-t-elle dans un communiqué sans plus de détails, une opération consistant à se séparer d'au moins la majorité du capital de cette filiale. Dans un communiqué distinct, le syndicat des services Verdi a souligné que "la direction de la Deutsche Bank avait opté pour une séparation d'avec la Postbank par le biais d'une introduction en Bourse". Le conseil de surveillance de la Deutsche Bank avait pour mission de dessiner un plan de bataille pour les prochaines années alors que le groupe fait face à une rentabilité médiocre et doit composer avec une réglementation croissante et avec des scandales judiciaires en cascade. Dans le même communiqué, la banque annonce qu'elle a avancé la publication de ses résultats pour le premier trimestre 2015 à dimanche, alors qu'elle était initialement prévue le 29 avril. Les détails de sa stratégie seront quant à eux présentés lors d'une conférence de presse lundi matin, a-t-elle précisé.

