Paris (AFP). Attentat évité: Sid Ahmed Ghlam conteste vigoureusement tous les faits qui lui sont reprochés

Sid Ahmed Ghlam, mis en examen vendredi pour un projet d'attentat au nom de l'islam contre au moins une église et pour l'assassinat d'une femme à Villejuif (Val-de-Marne), "a contesté vigoureusement tous les faits qui lui sont reprochés", a déclaré à la presse un de ses avocats, Me Matthieu de Vallois. Présenté vendredi à des juges antiterroristes parisiens, il a été mis en examen sur son lit d'hôpital vers 18H00 pour "assassinat et tentatives d'assassinats", pour "association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes", et pour diverses autres infractions, le tout en relation avec une entreprise terroriste, a annoncé à l'AFP une source proche du dossier.

