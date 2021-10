Brits Awards 2011 sur AB1

C'est la semaine dernière qu'a eu lieu la 31ème cérémonie des Brits Awards depuis l'O2 Arena à Londres. Une grande cérémonie qui a permis de récompenser les plus grands artistes britanniques et internationaux. Parmi eux, la chanteuse Adele, le groupe Take That, ou encore Avril Lavigne et Justin Bieber. La cérémonie sera diffusée chez nous vendredi soir sur la chaine AB1 à partir de 22h25 et sera présentée par Vincent McDoom et Grégory Ascher.

Le palmarès des Brit Awards 2011 :



Chanteuse britannique de l'année : Laura Marling

Chanteur britannique de l'année : Plan B

Révélation britannique de l'année : Tinie Tempah

Groupe britannique de l'année : Take That

Album britannique de l'année : Mumford and Sons - Sigh No More

Chanson britannique de l'année : Tinie Tempah - Pass Out

Chanteuse internationale de l'année : Rihanna

Chanteur international de l'année : Cee Lo Green

Groupe international de l'année : Arcade Fire

Album international de l'année : Arcade Fire - The Suburbs

Révélation internationale de l'année : Justin Bieber

On vous l'annonçait il y a quelques jours, l'émission "Coupable non coupable" revient sur M6. Retour prévu ce soir avec Nathalie Renoux qui reprend les rênes de son programme de faits divers dès 23h10. Pour sa première, c'est « Le procès de Jacqueline Ponthieux » qui sera évoqué. Elle est accusée d'avoir tué son mari, et clame son innocence depuis 13 ans.

La sélection télé de l'expresso pour ce soir, c'est «Affaires étrangères» à 20h45 sur TF1. Au casting, on retrouve notamment la chanteuse Amel Bent qui incarne le rôle d'une méchante à la tête d'un réseau d'adoption illégal. Ce soir, vous découvrirez la suite de cette série dont un premier épisode avait été diffusé sur TF1 au mois de janvier. Si les résultats d'audience sont bons, la fiction devrait même devenir récurrente sur la une.