Deux accidents impliquant des deux roues jeudi soir dans le Calvados

Un premier à Colleville-Montgomery, un peu avant 19h00. Un jeune homme a perdu le contrôle de sa moto. La machine a heurté un trottoir et glissé sur plusieurs mètres. Le pilote sérieusement blessé a été évacué vers le CHU de Caen.

Second accident à 21h10, à Mézidon-Canon, en agglomération, un accident de scooteur qui a dérapé et chuté sur la chaussée avec à son bord deux adolescentes âgées de 15 et 16 ans. Les deux jeunes filles blessées ont également été dirigées vers le CHU de Caen.