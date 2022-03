Festival Curieux Printemps : des concerts à domicile... et à emporter !

Ce festival, qui a pour visée "d'associer tous les acteurs culturels du territoire", selon le maire de Rouen Yvon Robert, permet la tenue de représentations dans la majorité des villes dela Métropole. Au total, 125 représentations sont prévues pour 97 spectacles différents, dont la moitié seront joués pour la première fois. 84% des compagnies et des artistes sont locaux.

Parmi les temps forts du festival, on peut citer le Printemps de Robert-le-Diable les samedi 16 et dimanche 17 mai. Un événement entièregrement gratuit et qui fait référence au Moyen-Age : balades à dos d'âne et ateliers de pratique artistique sont notamment au programme.

Un spectacle surprise

Autre événement, le 1, rue du Jazz, organisé le samedi 23 mai. Cette journée, imaginée comme un parcours dans le centre-ville rouennais, associe habitants et commerçants du quartier Bons-Enfants et Vieux-Marché. Les événements organisés pendant cette journée seront gratuits et permettront de faire découvrir le jazz au plus grand nombre.

En plus des traditionnelles Fêtes Jeanne d'Arc ou d'un "spectacle surprise" (que les spectateurs ne découvriront qu'au dernier moment) le 28 mai, Curieux Printemps propose des concerts à emporter. Le principe est simple : les habitants peuvent appeler dès maintenant au 02 35 52 93 93 pour qu'un artiste (Nord le dimanche 10 mai, Sacrée Brigitte le mercredi 10 mau et le duo Gaoussou Koné-Jozef Fabre le lundi 25 mai) vienne faire un concert chez lui. Xavier Feugray, de Nord, qui a "déjà joué sur des scènes intimistes" s'amuse de ce challenge : "C'est un peu l'inconnu. Je ne sais pas même pas où je vais !"