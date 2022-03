Parcours : Flaubert dans la ville

En faisant dialoguer différentes disciplines - science, littérature, histoire, art plastique et numérique - ce parcours accessible à tous permet de mettre en valeur la richesse patrimoniale de Rouen en lien avec Flaubert et de lire le paysage urbain sous un nouvel angle. La promenade s'inspire à la fois de la biographie de l'auteur et de ses écrits. Grâce à l'intervention de sept artistes contemporains dont les œuvres sont intégrées à l'environnement urbain, le parcours métamorphose la ville le temps d'un été.

Pratique. Du 17 avril au 31 août. Centre-ville de Rouen. Plus d'infos sur http://flaubert-danslaville.univ-rouen.fr/