Marseille (AFP). Accident de la route: 12 millions accordés à une victime tétraplégique

La justice a accordé à Marseille une indemnisation totale de près de 12,5 millions d'euros à une jeune fille victime d'un accident de la route qui l'a rendue tétraplégique, une somme "record", a assuré vendredi son avocat. Cette indemnisation, que devra lui verser la compagnie Gan Assurances, se décompose en près de 4,5 millions d'euros en capital, et 7,9 millions d'euros, qui lui seront versés sous la forme d'une rente indexée tous les ans, a précisé à l'AFP Me Jacques-Antoine Preziosi, confirmant une information de La Provence. La jeune fille, aujourd'hui âgée de 17 ans, avait 14 mois quand l'accident a eu lieu dans le Gard. La voiture dans laquelle ses parents circulaient avec leurs trois enfants avait été percutée de plein fouet par un véhicule arrivant en sens inverse. La rente qui doit lui être versée correspond à une somme, à ce jour, de 480 euros quotidiens, qui doivent lui permettre d'être accompagnée 24 heures sur 24, a expliqué Me Preziosi, un avocat spécialisé dans ces questions, estimant que l'indemnisation totale accordée constitue "un record" en la matière. Les préjudices liés aux éventuelles pertes de gains professionnels devront être ultérieurement étudiés. Le montant atteint "est lié au fait que l'évaluation des dommages corporels progresse, et aussi au très jeune âge de la jeune fille", a estimé son avocat. La décision, susceptible d'appel de la part de l'assureur, est assortie de l'exécution provisoire. Elle a été rendue au bout de 16 ans , "parce qu'il fallait mesurer les conséquences", une fois que l'état de santé de la victime s'est stabilisé et que sa croissance s'est achevée, a expliqué Me Preziosi.

