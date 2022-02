Paris (AFP). Europa League: Gameiro, ce héros pour Séville

Kevin Gameiro a permis jeudi à Séville d'éviter la prolongation et de se qualifier en demi-finales de l'Europa League, où son club, tenant du titre, rejoint Naples, la Fiorentina et Dniepropetrovsk. Séville, qui s'était imposé à l'aller 2 à 1 contre Zenit Saint-Pétersbourg, allait tout droit à la prolongation, alors que le club russe menait 2 à 1 au retour après un but somptueux de Hulk. Mais Gameiro, entré en jeu dix minutes avant, a égalisé à la 85e minute, éliminant le club d'André Villas-Boas. Le club andalou de Gameiro et Benoît Trémoulinas poursuit donc sa route dans une C3 familière, puisqu'il en a gagné trois, que ce soit sous l'ancien nom de Coupe UEFA ou l'actuel d'Europa League (2006, 2007 et 2014). Seuls l'Inter Milan, la Juventus et Liverpool ont gagné autant de C3. Naples avait fait le plus dur à l'aller avec une raclée 4 à 1 infligée aux "Loups" de Wolfsburg. Les Italiens n'ont pas été aussi mordants au retour, avec un nul 2 à 2 qui leur permet évidemment de passer au stade supérieur. Le coach du "Napoli", Rafael Benitez, maîtrise lui aussi la C3. Il l'a déjà remportée avec Valence (2004) et Chelsea (2013). L'autre pensionnaire du Calcio, la Fiorentina, qui avait fait match nul contre le Dynamo Kiev à l'aller (1-1), s'est qualifiée avec un succès à la maison 2 à 0. Le sud de l'Europe sera donc à l'honneur pour le tirage au sort des demi-finales, vendredi à la mi-journée (après celui de la Ligue des champions) au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse). L'invité surprise de l'Est de l'Europe, le club ukrainien de Dniepropetrovsk, qui avait fait nul 0 à 0 contre Bruges à l'aller, s'est qualifié sur le fil 1 à 0 au retour. L'UEFA pourra en tout cas abandonner sa procédure spéciale au tirage pour éviter des affiches entre club russe (Zenit Saint-Pétersbourg, éliminé) et ukrainien (Dynamo Kiev, éliminé) en raison du climat politique entre les deux pays. Pour rappel, si Russes et Ukrainiens étaient allés en finale, cette dernière aurait toutefois eu lieu, comme l'avait rappelé Gianni Infantino, secrétaire général de l'UEFA le 23 mars. Car la finale est programmée le 27 mai sur un seul match, à Varsovie, donc sur terrain neutre.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire