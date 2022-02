Initiations et démonstrations ont ponctué ce mercredi après-midi 22 avril, organisé dans le cadre de « Cultures Urbaines », avec des dizaines de jeunes et d'ados venus de tous les quartiers d'Alençon. Nicolas de Suza, l'un des animateurs du Block Party :

"Cultures Urbaines" : Block Party à Alençon Impossible de lire le son.

Les jeunes en ont profité pour revendiquer ... un nouveau skate-park à Alençon !

Cette manifestation Cultures Urbaines est organisée par la ville et la communauté urbaine d'Alençon. Elle s'est étalée sur les mois de mars et avril, avec des expos, concerts, films, ateliers, conférences, spectacles de rue... Elle s'achèvera samedi 25 avril par du street-art, avec habillage en laine des arbres du parc des Promenades, et par une fête de clôture gratuite samedi à partir de 19h à la Halle aux Toiles avec expo photo et peintures, projection de court métrages et concert free free jazz.

Lola Panigel de Surun Films qui organise cette soirée et Aurélien Réal, réalisateur du court-métrage La vie qui désarme, qui sera projeté samedi soir :