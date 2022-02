Paris (AFP). Grâce à une arrestation fortuite, le gouvernement a évité un attentat imminent

Moins de quatre mois après les attaques jihadistes de Paris, les autorités françaises affirment avoir "évité" un attentat "imminent" contre "une ou deux églises" en arrêtant, fortuitement, un homme par ailleurs soupçonné d'être impliqué dans le meurtre inexpliqué d'une jeune femme en banlieue parisienne. Ce Franco-Algérien, étudiant en informatique de 24 ans, arrêté dimanche matin à Paris et placé en garde à vue médicalisée à l'Hôtel Dieu, est connu des services de renseignement pour ses "velléités de départ en Syrie" dans les rangs jihadistes, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Dans le véhicule et au domicile de Sid Ahmed Ghlam, la police a découvert un "arsenal composé notamment de plusieurs armes de guerre, d'armes de poing, de munitions, de gilets pare-balle", a-t-il ajouté. En revanche, pas d'explosifs. "Une documentation fournie a également été découverte établissant sans ambiguïté que l'individu projetait la commission imminente d'un attentat vraisemblablement contre une ou deux églises. Dimanche matin, cet attentat a été évité", a assuré le ministre. Il a évoqué des "vérifications sur l'environnement" de l'étudiant réalisées en 2014 et 2015 "sans révéler d'éléments susceptibles de justifier l'ouverture d'une enquête judiciaire". De fait, son arrestation s'est faite dans des circonstances rocambolesques. Selon les premiers éléments de l'enquête, le Samu est appelé dimanche peu après 08H00, soit par l'homme lui-même, se disant blessé, soit par un témoin qui constate sa blessure. Il a reçu une balle dans une jambe, et évoque alors, confusément, un règlement de comptes. Les enquêteurs n'excluent pas qu'il se soit blessé lui-même. Ils remontent les traces de sang jusqu'à son véhicule, où ils découvrent une partie de l'arsenal. Suit une perquisition à son domicile, dans une résidence étudiante du XIIIe arrondissement de Paris. Plusieurs perquisitions et interpellations ont depuis été réalisées dans son entourage et sa famille, selon des sources policières. - Arrestation à Saint-Dizier - Des perquisitions ont notamment eu lieu lundi à Saint-Dizier (Haute-Marne), dans le quartier sensible du Vert-Bois, selon une source policière. L'homme venait y passer des week-end en famille. Mercredi matin, les policiers de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) ont bouclé le quartier, ouvert la porte du garage d'un petit pavillon à l'aide d'explosifs ou de coups de feu, et arrêté une femme habillée d'une burqa, a constaté un correspondant de l'AFP. Il s'agit d'une femme de 25 ans de son entourage très proche, vraisemblablement convertie à l'islam, selon une source proche de l'enquête. Selon des voisins, elle louait ce pavillon depuis six, sept mois avec deux enfants en bas âge, les volets toujours fermés. Cette enquête antiterroriste, dirigée par le parquet de Paris, a été confiée à la brigade criminelle de la PJ parisienne et la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Le procureur de Paris François Molins doit tenir une conférence de presse à 16H00. Durant leurs investigations, les enquêteurs font par ailleurs une découverte troublante: l'ADN de l'étudiant arrêté est retrouvé dans la voiture d'Aurélie Châtelain. Cette Nordiste de 32 ans, arrivée samedi en banlieue parisienne pour suivre un stage de formation professionnelle, a été tuée par balles dimanche matin et son corps retrouvé dans sa voiture en feu à Villejuif. Un lien est établi entre l'arme du meurtre et Sid Ahmed Ghlam, a-t-on appris de source proche du dossier. C'est dans cette ville du Val-de-Marne, en banlieue sud de Paris, qu'une ou deux églises étaient visées par le jeune homme, selon une source policière. Selon Bernard Cazeneuve, les investigations ont permis d'établir sa présence à Villejuif, "puis son implication dans le meurtre" d'Aurélie Châtelain. "L'enquête déterminera les raisons du crime". En janvier, une série d'attentats jihadistes à Paris et en banlieue, contre Charlie Hebdo, une policière municipale et un supermarché casher, ont fait 17 morts. Les trois tueurs, les frères Saïd et Chérif Kouachi d'une part et Amédy Coulibaly d'autre part, ont été abattus par les forces de l'ordre. "Notre pays comme d'autres () fait face à une menace terroriste sans équivalent dans le passé par sa nature et son ampleur", a affirmé le Premier ministre Manuel Valls, faisant part de la "vigilance" et de la "détermination" du gouvernement à la combattre.

