Paris (AFP). Arrestation à Paris d'un homme qui projetait un attentat imminent contre des églises

Un homme accusé d'avoir un projet "imminent" d'"attentat" contre "une ou deux églises" a été arrêté dimanche à Paris, a annoncé mercredi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Cet homme, un étudiant en informatique de 24 ans, est par ailleurs soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'Aurélie Châtelain, jeune femme de 32 ans retrouvée morte dans une voiture dimanche à Villejuif (Val-de-Marne) près de la capitale, a-t-il déclaré à la presse place Beauvau. Les circonstances de ce meurtre restent à élucider. Le suspect, en garde à vue dans le cadre d'une enquête dirigée par le parquet antiterroriste, était connu des services de renseignement pour ses "velléités de départ en Syrie" pour y rejoindre les rangs jihadistes, selon le ministre. Dans son véhicule et à son domicile, la police a découvert un "arsenal composé notamment de plusieurs armes de guerre, d'armes de poing, de munitions, de gilets pare-balle et de matériel informatique et de téléphonie", a ajouté Bernard Cazeneuve. "Une documentation fournie a également été découverte établissant sans ambiguïté que l'individu projetait la commission imminente d'un attentat vraisemblablement contre une ou deux églises. Dimanche matin, cet attentat a été évité", a-t-il ajouté. En janvier, une série d'attentats jihadistes à Paris et en banlieue, contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, une policière municipale et un supermarché casher, ont fait 17 morts. Les trois tueurs, les frères Saïd et Chérif Kouachi d'une part et Amédy Coulibaly d'autre part, ont trouvé la mort dans les assauts des forces de l'ordre.

