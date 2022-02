La Caennaise Justine Bruneau sur grand écran à partir de ce mercredi

Elle y côtoie des figures du cinéma français : Daniel Auteuil, François Berléand, Gérard Jugnot et Zabou Breitman entre autres. "J'étais particulièrement impressionnée au début du tournage, et j'ai ressenti un grand trac", nous a-t-elle confié au moment de la sortie du film. "Beaucoup disent dans le métier qu'il n'y a pas de grands comédiens, il n'y a que des grands rôles. Nous étions tous au même niveau, et je me suis rendu compte qu'il suffisait d'avoir la force d'y être."

"Ça peut être un vrai tremplin"



Plus habituée aux rôles de série télévisée, elle y a tenu jusqu'à présent des rôles plus importants, notamment celui de l'assistante de Thierry Lhermitte dans la série Doc Martin, sur TF1. Avec ce nouveau long-métrage à sa filmographie, l'actrice trentenaire passe là un nouveau cap. Et si peu de Caennais la reconnaissent encore – elle est "moins apprêtée en vrai" – les Bretons ou les Parisiens ont l'habitude d'aller lui demander des photos. "J'espère que ça peut être un tremplin. Moi, je suis prête : il ne manque plus que les bons rôles."